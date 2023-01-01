В данном разделе представлены стильные и практичные женские пальто коллекции 2023г от бренда IRA NEVA. Они идеальны для повседневной носки, обеспечивают свободу движений, хорошо согревают. Дизайнерские женские пальто от питерского бренда IRA NEVA легко вписываются в различные образы и помогут создать деловой стиль. К их достоинствам относятся:

• легкий уход;

• изготовлены из материалов премиум качества;

• держат не только тепло, но и форму изделия.

Женское пальто в интернет-магазине IRA NEVA

Наши женские пальто изготовлены из материалов премиум качества, служат основой любого базового гардероба и рассчитаны на широкую аудиторию без возрастных ограничений и с размерным рядом до 62 RUS. При производстве дизайнерских женских пальто мы используем натуральные ткани и материалы высочайшего качества.

В интернет-магазине IRA NEVA вы найдете женские пальто по доступным ценам. В коллекциях также представлены следующие модели: удлиненные, средней длины, пальто-рубашки, пальто без воротника, пальто из эко-шерсти и др. Для любителей классики есть модели базовых цветов.

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